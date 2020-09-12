Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler

Aşravi, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin halkı için gerçekten barış, onur ve ekonomik fırsatları oluşturmak istiyorsanız, acımasız İsrail işgaline ve onun topraklarımız ile kaynaklarımızı çalmasına son vermeye ne dersiniz? Normalleşme, Filistin sorununa bir çözüm sağlamaz. Çözüm, önce Filistin sorununun çözülmesini sonra normalleşmeyi içeren Arap Barış Girişimi'nin uygulanmasıyla sağlanır. Arapları İsrail ile normalleşmeye zorlamak barış ya da onur getirmeyecek." ifadelerine yer verdi.
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine, anlaşmanın Filistin halkını sırtından hançerlemek olduğunu söyledi.
Anlaşmayı "Yüzyılın anlaşmasına dahil olmak" şeklinde nitelendiren Bergusi, "Bu bir barış anlaşması değil, İsrail'in ırkçı yöneticilerine teslim olmaktır." dedi.
- Yemen'den "Filistin'in yanındayız" mesajı
Yemen hükümeti, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını reddettiğini ve Filistin halkının yanında olduğunu açıkladı.
Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinin kurulması da dahil olmak üzere devredilemez haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerimizin daima yanındadır." ifadelerini kullandı.
Hadrami, Arap Barış Girişimi'ne göre, Filistinlilerin hakları geri verilene kadar İsrail ile normalleşme olmayacağını hatırlattı.
Bu arada, Husilere ait el-Mesira kanalında yer alan siyasi ofisten yapılan açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması kınandı.
Açıklamada, "Normalleşme sürecinde yer alan rejimler halklarını temsil etmiyorlar ve bir gün ihanetin bedelini ağır şekilde ödeyecekler." değerlendirmesinde bulunuldu.
Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Trika, İsrail ile normalleşmenin ihanet olduğunu belirtti.
Trika, Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabetin zirveye ulaşmak için olması normaldir, en dibe değil. İsrail ile normalleşme ihanettir. Filistin zayıfların değil cesurların davasıdır." ifadelerini kullandı.
- Sisi'den normalleşmeye övgü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayı "bölgede istikrar ve barış yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.
"ABD, Bahreyn ve İsrail'in, Manama ile Tel Aviv arasında diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda varılan üçlü açıklamayı büyük bir ilgiyle takip ettim." diyen Sisi, şunları kaydetti:
"Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşması için Orta Doğu'da istikrar ve barış yolunda atılan bu adım değerlidir. Bu tarihi adımı atan herkese teşekkür ediyorum."
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!