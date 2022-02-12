Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bahreynli yetkililerle yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2036'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.

Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.