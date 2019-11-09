Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Trabzon'da 21, Artvin’de 1 Antalya’da 1 kişi olmak üzere 23 kişinin ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı, Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 18 adet cep telefonu, 6 sim kart, 2 flash bellek, 4 bilgisayar, 2 tablet, farklı kişiler adına yazılmış 147 bin TL değerinde senet, 21 bin 200 Türk lirası, 3 bin 820 dolar, 466 adet farklı bankalara ait banka dekontları, 28 adet banka hesap ve kredi kart bilgileri, 266 adet 9 mm fişek, 47,45 gram kubar esrar ele geçirildi.

PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların 6 milyon 3984 bin TL’lik para trafiği gerçekleştirdiği ve bu parayı çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Sorguları tamamlandıktan sonra şüpheliler mahkemeye sevk edildi. 16 şahıstan 1’i serbest bırakılırken 10’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 5 şahıs ise yasa dışı bahis oynamak ve oynatmak suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderildi.