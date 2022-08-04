Bahçıvanlık yaptığı villanın havuzunda öldü

Kocaeli'de, bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzunda 54 yaşındaki Yılmaz Çakıllar hayatını kaybetti.

Olay, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, cadde üzerinde bulunan bir villada bahçıvan olarak çalışan Yılmaz Çakıllar, bahçede bulunan havuza düştü.

Çakıllar’ın düştüğünü gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan şahsı ambulansa aldı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Çakıllar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakıllar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.