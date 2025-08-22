Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bahçesini kenevir tarlasına çeviren şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Bahçesini kenevir tarlasına çeviren şüpheli tutuklandı

        Mersin'de jandarmanın bir bahçeye yaptığı baskında, bin 580 kök Hint keneviri ile 45 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bahçenin sahibi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 22:13 Güncelleme: 22.08.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçesini kenevir tarlasına çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Toroslar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda Ş.Ş. isimli bir kişinin kendi bahçesinde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ektiğini tespit etti.

        Jandarma ekipleri, takibe aldığı Ş.Ş.'nin kenevir ekimi yaptığı bahçeye baskın düzenledi.

        REKLAM

        Bahçede yapılan aramada bin 580 kök Hint keneviri ve 45 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Ş.Ş., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi mahkemede tutuklanan Ş.Ş. cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Mersin
        #Mersin haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Habertürk Anasayfa