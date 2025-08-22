Bahçesini kenevir tarlasına çeviren şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Toroslar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda Ş.Ş. isimli bir kişinin kendi bahçesinde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ektiğini tespit etti.

REKLAM advertisement1

Jandarma ekipleri, takibe aldığı Ş.Ş.'nin kenevir ekimi yaptığı bahçeye baskın düzenledi.

REKLAM

Bahçede yapılan aramada bin 580 kök Hint keneviri ve 45 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.Ş., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede tutuklanan Ş.Ş. cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.