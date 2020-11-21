Bahçesine fidan dikerken bulduğu kilisenin gönüllü kazı çalışanı oldu

Arpaçiftlik Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Keleş, 2002 yılında satın aldığı 10 dönüm bahçeye portakal fidanı dikmek istedi.
Dikim için 2006'da kazdığı bir çukurda mozaiklere denk gelen Keleş, durumu Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Ekiplerin birinci derece sit alanı olarak değerlendirdiği bölgede, çeşitli hazırlıkların ardından 2007'de başlatılan kazı çalışmalarına 2015'e kadar ara verildi.
2015'te tekrar başlanan kazılarda bugüne kadar 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi, mozaikler, hayvan figürleri, taş mezarlar ve kemik kalıntıları bulundu.
Bahçesindeki kazılarda gönüllü çalışan Mehmet Keleş, tarihin gün yüzüne çıkarılmasına verdiği katkının mutluluğunu yaşıyor.
- "Yüzyıllar sonra mozaiklere dokunmam heyecan veriyor"
Keleş, AA muhabirine, ağaç dikimi için kazdığı alanda mozaiklere denk geldiğini anlatarak, şunları belirtti:
"Bulduğumda çok şaşkınlık hissettim. İçimde ayrı bir mutluluk var. Turistlerin gezebileceği, gelecek nesillere bir hazine buldum. Yüzyıllar sonra mozaiklere dokunmak heyecan veriyor. Kazı çalışmasında gönüllü olarak çalışıyorum. Hatta hanımım ve çocuklarım da görevlilere yardımcı oluyor. Elimizden geldiği kadar müze müdürlüğüne yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor toprağı fırçalama işini, yeri geliyor toprakları dışarı taşıma işlerini üstleniyorum. Burası kültürel bir miras olarak değerlendirildiği için bahçemin gittiğine üzülmüyorum. Daha da genişleyecek onun için mutluyum."
- "Kazılar tamamlanınca açık hava müzesine dönüştürülecek"
Hatay Müze Müdürü Ayşe Ersoy da bölgede kazı çalışmalarının sürdüğünü, bulunan yapının 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi olduğunu dile getirdi.
Kalıntılarla ilgili belgeleme ve 3 boyutlu çizim çalışmaları yapıldığını aktaran Ersoy, "Rhosus Antik Kenti'nin 6. yüzyılına ışık tutacak bu eser, kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla açık hava müzesine dönüştürülecek." ifadesini kullandı.
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