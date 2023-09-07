Bahçesindeki otları yakmak isterken, yangına sebep oldu

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Yangın, öğleden sonra Yurtbaşı Beldesinde meydana geldi.

İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, bahçesindeki otları yakmak isteyince, rüzgarın da etkisiyle alevler büyüyerek otluk alana sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir ev ve ahır, yangının sıçrama ihtimaline karşı tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.