Teknenin özellikleri hakkında da bilgi veren Kuşku, "7 metre uzunluğunda, 4 kişinin yatabileceği kadar yer, tuvalet ve mutfağı var. 7,5 metre direk boyu var, yani kıyıdan bir seyir için yeterli. İki yelkeni, takma 9,9 beygir gücünde motoru var. Rüzgarın olmadığı zamanda limana yanaşmak için motor gerekiyor. Genişliği 2,5 metre, 180 santimetre de yüksekliği var. Teknem biraz daha sığ sularda gidebiliyor" ifadelerini kullandı.