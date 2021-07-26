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Bahçesinde yaptığı yelkenliyle mavi sulara açılmaya hazırlanıyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, emekli olmaya hazırlanan öğretmen Yalçın Kuşku, evinin bahçesinde 7 yılda tamamladığı yelkenli tekneyle mavi sulara açılacağı günü iple çekiyor

26.07.2021 - 10:09 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde makine öğretmenliği yapan 55 yaşındaki Kuşku, Türkiye'nin kıyılarını dolaşan bir denizcinin yaşadıklarını anlatan belgeselden etkilenince kendi teknesini yapmaya karar verdi.

     

  • AA'nın haberine göre deniz tutkusu nedeniyle emekliliğini mavi sularda geçirmek isteyen Kuşku, internetten araştırma yaptıktan sonra 7 metre uzunluğundaki 4 kişilik teknesini bahçede yapmaya başladı.

     

  • Evinin bahçesini adeta tersaneye çeviren ve yaklaşık 7 yılda tekneyi suya inecek hale getiren Kuşku, gerekli işlemlerin ardından mavi sulara açılacak.

     

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    Emeklilik dilekçesini okul idaresine veren Kuşku, belgeseli izledikten sonra denizi keşfetmenin yolunun tekneden geçtiğini anladığını belirterek, "2014'ün haziran ayında başladım, şimdi bitti, tekne suya inecek hale geldi" dedi. İnternetten bulduğu plana göre yaptığı teknenin 7 yılda bu hale geldiğini anlatan Kuşku, şunları söyledi:

     

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