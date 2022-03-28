Bahçesinde oturan yaşlı kadına maganda kurşunu!

Manisa'da evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın, maganda kurşunuyla yaralandı.

Turgutlu ilçesi Yayla Mahallesi'nde ikamet eden S.B. (73), ailesiyle birlikte evlerinin bahçesinde oturduğu sırada silah sesi duydu. Silah sesinin ardından bacağında ağrı hissedip kan aktığını gören yaşlı kadın, yakınları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı kadının burada yapılan tedavisinde, merminin bacağından girip çıktığı tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı