Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        76
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        36
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        32
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji, Porto ile deplasmanda karşılaşıyor - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, Porto ile deplasmanda karşılaşıyor

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında yarın Portekiz'in Porto ekibi ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeşehir yarı final için parkede!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarın Portekiz'in Porto ekibine konuk olacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

        Portekiz'de oynanan ilk maçı, Porto 90-80 kazanmıştı.

        Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 10 sayı üzerinde farkla kazandığı takdirde yarı finale yükselecek.

        Türk temsilcisinin rövanşı 10 sayı farkla üstün tamamlaması halinde uzatmalara gidilecek. Porto, müsabakayı kazanması ya da en fazla 9 sayı farkla kaybetmesi durumunda ise adını yarı finale yazdıran taraf olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Çamur yağabilir!
        Çamur yağabilir!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Habertürk Anasayfa