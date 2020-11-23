Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden, radyo tiyatrosu

AA

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, okulun öğretmenleri unutulmaya yüz tutmuş radyo tiyatrosunu hatırlattı.

Okul öncesi öğrencilerinin yaş grubu ve ilgileri dikkate alınarak Bahçeşehir Koleji'nin drama lideri ve 10 okul öncesi öğretmeni önce oyun metinlerini seçti ardından stüdyoya girerek oyunu seslendirdi.

Bahçeşehir Kolejinin kişiye özgü dijital eğitim platformu Metodbox'ın içinde yer alan uygulamada öğrenciler arkası yarın formatında olan oyunları dinleyerek hem eğlenecek hem de ekrana bağlı kalmadan hayal güçlerini geliştirebilecek.

Şimdilik "Güneşsiz Bir Dünya" isimli tek bir oyun mevcutken, önümüzdeki süreçte oyun sayısının da artırılması planlanıyor.

Bahçeşehir Koleji, projenin sadece okul öncesi için değil, üst kademelere uygun olarak da yapılmasını planlarken, Türkçe hazırlanan radyo tiyatrosunun İngilizce versiyonu da ilerleyen dönemlerde öğrencilerle buluşturulacak.​​​​​​​