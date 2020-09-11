Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu "SeeMeet" Gaziantep'te tanıtıldı

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'de milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitimle ders aldığını söyledi.
Uzaktan eğitim sistemine ailelerin artık ısındığını belirten Eraslan, "Fakat yine bir dijital kültür malzemesi olarak eksik olduğumuzu da buradan söylemek gerekiyor." dedi.
Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının uzaktan eğitimde iki ayrı uygulama kullandığını ifade eden Eraslan, şöyle konuştu:
"Uzaktan eğitimde şöyle bir ilke vardır. Erken kalkan yol alır. Bu ciddi bir teknoloji ve maliye projesidir. Birincisi yerli ve milli yazılım SeeMeet uygulaması. Bir diğeri de Metodbox. Yerli ve milli vurgusu önemlidir. Yurt dışında serveri varsa bir uygulamanın onun güvenlik açıkları çok fazladır. Bu yüzden biz yerli ve milli yazılımlar, yerli ve milli uygulamalara önem vermekteyiz. Biz de SODİMER olarak Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının çalışmalarını yakından takip etmekteyiz."
- "Bu uygulama yerli ve milli"
Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüs Müdürü Şeyma Tanrıöver de kurum olarak yaklaşık 10 yıldır dijital öğrenme ve yapay zeka temelli öğrenmeye ciddi yatırım yaptıklarını söyledi.
Eğitim alanında har daim yenilikleri ülkeye ve millete kazandırmak için gayret gösterdiklerini belirten Tanrıöver, "Pandemi nedeniyle geçilen yeni süreçte aslında dijital bir nesile, farklı ve onların beklentilerine özgü, bir eğitim platformu sunma ihtiyacı doğdu. 2 yılı aşkındır bir Metodbox uygulamalarıyla bizler öğrencilerimize K12 düzeyinde, onların eğitim ve öğretim süreçlerine destek verebilmek adına hizmet veriyoruz."
Kurum olarak yerli ve milli uygulamalara önem verdiklerini ifade eden Tanrıöver, şunları kaydetti:
"SeeMeet uygulaması, bu uygulama yerli ve milli ve çok önemli bir özelliği de eğitim odaklı bir görüşme platformu olması açısından çok önemli. Bu iki sistem yani birbiriyle senkronize olarak çalışabilmekte. Bu iki sistem veli ve öğrenci bazında farklı bir arayışa girilmemesini sağlıyor. Bu da bizi güçlü kılıyor."
Açıklamanın adından Eraslan, kurum öğretmenlerine Metodbox ve SeeMeet uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!