Bahçeşehir Koleji-Legia Varşova: 100-90 (MAÇ SONUCU)
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu ilk maçında ağırladığı Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 100-90 mağlup etti.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci turunda Bahçeşehir Koleji, L Grubu'nun ilk haftasında ağırladığı Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 100-90 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Javier Torres Sanchez (İspanya), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya)
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 11, Taylor 19, Bouteille 5, Cavanaugh 11, Boutsiele 9, Berkay Candan 5, Egemen Güven 5, Can Maxim Mutaf 12, Hadi Özdemir, Scrubb 19, Arca Tuluoğlu 4
Legia Varşova: Pipes 20, Kolenda 16, Sobin 2, Holman 10, Vital 11, Wyka 7, Cowels 11, Kulka 5, Ponitka 8
1. Periyot: 25-26
Devre: 59-52
3. Periyot: 79-68
Beş faulle çıkan: 39.10 Vital (Legia Varşova)