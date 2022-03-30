FIBA Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 77-71 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji´nde Oğuz Savaş 16, Jamar Smith 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ev sahibi ekipte ise Dunn kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 6 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynanacak. Bahçeşehir Koleji, rövanş karşılaşmasını kazanması ya da 5 sayıya kadar farkla kaybetmesi halinde adını finale yazdıracak.

SALON: Vijf Meihal

HAKEMLER: Ivor Matejek, Francisco Arana, Carsten Straube

ZZ LEIDEN: Dunn 17, Ververs, Tubutis 2, Mikalauskas 9, Midtgaard 15, De Jong 14, Bouwknecht 7, van Bree 7, Olisemeka

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kartal Özmızrak, Smith 15, Jones 5, Dekker 12, Oğuz Savaş 16, Hall 5, Muhammed Baygül 11, Black 6, Solomon 1, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 4

1´İNCİ PERİYOT: 19-16

İLK YARI: 38-33

3´ÜNCÜ PERİYOT: 58-51