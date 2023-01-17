İlk iki maçı sonunda 1-1 eşitlik oluşurken, normal süresi 75-75 biten müsabakanın uzatma bölümünde rakibine 87-81 üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, seriyi 2-1 kazanıp, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

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