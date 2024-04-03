Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda finale yükseldi
FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Bahçeşehir Koleji yarı finalde İtalyan ekibi Varese'yi eleyerek adını finale yazdırdı
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji yarı final rövanş maçında İtalyan takımı Varese'yi konuk etti.
İlk maçı deplasmanda tek farklı sayıyla kaybeden temsilcimiz İstanbul'da 81-73 kazanarak adını finale yazdırdı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Bahçeşehir Koleji ilk çeyreği 26-21 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte farkı açmaya devam eden temsilcimiz ilk yarı sonuna 47-39 üstün gitti.
Dengeli geçen üçüncü çeyrekte taraflar 12'şer sayı buldu ve son çeyreğe 59-51 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyrekte skoru koruyan temsilcimiz 81-73 kazanarak adını finale yazdırdı.
Bahçeşehir Koleji'nin finaldeki rakibi Niners Chemnitz (Almanya) - Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibi olacak.
Bahçeşehir Koleji 2021-22 sezonunda bu kupada zafere ulaşmıştı.