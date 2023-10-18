Bahçeşehir Koleji-ERA Nymburk: 88-89 (MAÇ SONUCU)
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında sahasında Çekya ekibi ERA Nymburk'a 89-88 mağlup oldu.
Basketbol FIBA Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Çekya ekibi ERA Nymburk'a 89-88 mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Balazs Meszaros (Macaristan), Ilias Karpanos (Yunanistan)
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 6, Bouteille 22, Boutsiele 25, Cavanaugh 7, Scrubb 20, Egemen Güven 4, Arca Tuluoğlu 4, Ahmet Yılmaz
ERA Nymburk: Bohacik 8, Gordon 26, Kriz 15, Sehnal 2, Svejcar 12, Bell 12, Collins 4, Kovar 5, Mathon 2, Rylich 3
1. Periyot: 23-20
Devre: 43-47
3. Periyot: 70-63