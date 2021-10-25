HABERTURK.COM

Türkiye’nin 63 ilinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Koleji, veri depolaması, transferi ve yönetimi için blokzincir teknolojisine geçti. Bu kapsamda Bahçehir Koleji, LPS Bilişim Hizmetleri’nin yerli ‘blokzincir teknolojisine sahip veri yönetimi, transferi ve depolama sistemi’ olarak geliştirip sunduğu LpsChain’i kullanacak.

150 bin öğrenci ve yaklaşık 12 bin öğretmenin eğitim süreçlerinde yararlanacağı ve toplamda 7.5 petabyte büyüklüğünde veri akışı sağlayacak sistemle, Türkiye’de ilk kez blokzincir (blockchain) teknolojisi eğitim sektöründe kullanılmış olacağı, aynı zamanda dünyada da blokzincir altyapısını kullanan en fazla kullanıcıya sahip veri depolama sisteminin ortaya çıkacağı belirtildi.

7.5 PETABAYTLIK VERİ AKIŞI

LPS Bilişim Hizmetleri CEO’su Gökhan Önal, Bahçeşehir Koleji ile ilk adımını attıkları iş birliklerine yönelik şu açıklamalarda bulundu:

“Veri güvenliği alanında çığır açan ‘blokzincir teknolojisi’nin farklı sektörlerdeki kullanım ve uygulamaları her geçen gün hızla artıyor. Bunun nedeni ise ‘daha güvenli, denetlenebilir ve şeffaf’ veri yönetimi, transferi ve depolamasının her zamankinden daha da kritik önem kazanması. Bahçeşehir Koleji ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle eğitim alanında aynı zamanda bir ilke de imza atıyoruz. Çünkü bu iş birliğiyle blokzincir altyapısını kullanarak, 160 binin üzerinde kullanıcının yararlanacağı ve toplamda 7.5 PB büyüklüğünde bir veri akışının da sağlanacağı kullanıcı sayısı açısından dünyanın en büyük veri transfer, yönetimi ve depolama sistemini oluşturacağız. Pandemiyle beraber hibrit eğitim sisteminin ivme kazandığı bu günlerde, sistem sayesinde hem kişisel verilerin güvenliğinin sağlandığı ve siber saldırı riskinin minimize edildiği bir çalışma modeli sunuyoruz.”

SERTİFİKALARIN GÜVENLİĞİNİ BLOKZİNCİR SAĞLAYACAK

Siber güvenliğin bir eğitim kurumunun yetki alanının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Bahçeşehir Koleji Eğitim Teknolojileri ve IT’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yahya Şahin ise şunları söyledi:

“Bu iş birliğiyle Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye’nin 63 ilindeki kampüslerimizde bu sistemi kullanmaya başladık. LpsChain iş birliğiyle öğrencilerimizin verilerinin depolanmasını, öğrenciler ve öğretmenler arası veri aktarımını, öğretmenlerin öğrencilerle güvenli ödev paylaşımını, öğrencilerin yüklediği dokümanların doğruluğunun onaylanmasını ve öğrencilerin sertifikalarının blok zincir teknolojisiyle güven altında tutulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin sistemde oluşturdukları portfolyolarının okuldan ayrıldıklarında, gittikleri yeni eğitim kurumuna güvenli bir şekilde transferinin gerçekleşmesi de yine bu sistem sayesinde söz konusu olacak.”