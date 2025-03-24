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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji avantaj peşinde - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji avantaj peşinde

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında yarın sahasında İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:44
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        BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yarın evinde İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'yı ağırlayacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Avrupa Kupası'nda A Grubu'nu 14 galibiyet ve 4 yenilgiyle ilk sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, doğrudan çeyrek finale yükseldi.

        İstanbul temsilcisi, tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan çeyrek finalde Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'ya 85-81 üstünlük kurarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

        Organizasyonda bir şampiyonluğu bulunan Gran Canaria ise A Grubu'nu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. basamakta bitirdi. 8'li final etabında Umana Reyer'i (İtalya) 84-80 yenerek saf dışı bırakan İspanya temsilcisi, çeyrek finalde ise Hapoel Bank Yahav'ı (İsrail) 92-89'luk skorla eleyerek yarı finale çıktı.

        İki takım bu sezon grup aşamasında iki kez karşılaştı. İspanya'daki karşılaşmayı Dreamland Gran Canaria 66-63 kazanırken, İstanbul'da yapılan müsabaka ise Bahçeşehir Koleji'nin 73-65 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        BKT Avrupa Kupası yarı final serisinde iki galibiyet ulaşacak takım, finale yükselecek.

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