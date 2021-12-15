Bahçeşehir Koleji: 90 - Bakken Bears: 76

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Peter Praksch (Macaristan), Valerio Grigioni (İtalya)

Bahçeşehir Koleji: Hall 11, Smith 19, Berkay Candan 4, Jones 5, Oğuz Savaş 12, Dekker 14, Solomon 10, Erkan Yılmaz 13, Emir Gökalp 2, Kartal Özmızrak

Bakken Bears: Diouf 18, Evans 13, Jukic 5, Ogungbemi-Jackson 8, Ongwae 12, Harris 12, Laerke 4, Taylor 4

1. Periyot: 25-16

Devre: 47-36

3. Periyot: 59-55