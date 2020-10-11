Bahçeşehir Koleji: 88 - Türk Telekom: 97

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Semih Vural, Hüseyin Çelik

Bahçeşehir Koleji: Jones 21, Perez 14, Green 29, Mükremin Deniz Kılıçlı 4, Aldridge 8, İsmet Akpınar, Hadi Özdemir 2, Burak Can Yıldızlı 8, Erkan Yılmaz, Rıdvan Öncel 2

Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 4, Dekker 20, Mcintyre 16, Wiltjer 22, Eric 15, Gani Erdi Gülaslan 3, Can Korkmaz 14, Samet Geyik 3, Göktuğ Baş

1. Periyot: 22-31

Devre: 42-55

3. Periyot: 63-73

5 Faulle çıkan: 38.15 Eric (Türk Telekom)