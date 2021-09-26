Bahçeşehir Koleji: 86 - Beşiktaş Icrypex: 77

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 11, Smith 11, Bentil 21, Jones 10, Oğuz Savaş 13, Hall 1, Muhammed Baygül, 5, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz, Berkay Candan 3, Erkan Yılmaz 11

Beşiktaş Icrypex: Bone 21, Reaves 11, Egehan Arna 10, Lawson 16, Furkan Haltalı 4, Mehmet Yağmur 2, Bluiett, Ercan Osmani 13

1. Periyot: 23-15

Devre: 47-37

3. Periyot: 69-58

Karşılaşmada iki teknik faul alan Beşiktaş Icrypex Başantrenörü Ahmet Kandemir, diskalifiye edildi.