09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bahçeşehir Koleji: 79 - Fenerbahçe Beko: 100
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Polat Parlak
Bahçeşehir Koleji: Golden 28, Hardy 5, Hadi Özdemir, Mathiang 14, Jones 14, Clark 18, Cevat Alper Özcan, Thomas Akyazılı, Doğan Şenli
Fenerbahçe Beko: Westermann 15, Nunnally 16, De Colo 26, Williams 5, Thomas 8, Ahmet Düverioğlu 2, Berkay Candan, Ali Muhammed 2, Melih Mahmutoğlu 26
1. Periyot: 19-24
Devre: 37-48
3. Periyot: 60-76
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 100-79 yendi. Sarı-lacivertli ekip 15. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 13. defa mağlup oldu.
Maça 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, sonraki 3 dakikada 2 sayı üretebildi. Bunu iyi değerlendiren Bahçeşehir Koleji, Golden'in basketiyle 5. dakikada 7-7 beraberliği yakaladı. De Colo ile sayılar üreten konuk ekip, ilk çeyreği 24-19 önde geçmeyi bildi.
Karşılaşmanın 2. periyoduna Bahçeşehir Koleji, 5-0 üstünlükle başladı ve Golden'in basketiyle 12. dakikada 25-24 öne geçti. Fenerbahçe Beko, Melih'in oyuna girmesiyle dışarıdan rahat sayı üretmeye başladı. Sarı-lacivertli ekip, Melih'in 15 ve De Colo'nun 13 sayısıyla skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 48-37 önde gitti.
Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda rakibinin alan savunmasına rağmen içerden rahat sayı üretti ve Nunnally'nin basketiyle 23. dakikada 20 sayılık fark (59-39) yakaladı. Çabuk toparlanan Bahçeşehir Koleji, hızlı hücumlarda 17-0'lık seri buldu ve Mathiang'ın smaç basketiyle 26. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 56-59. De Colo'nun 3 sayılık basketiyle toparlanan Fenerbahçe Beko, Thomas'ın sayılarıyla 3. periyodu 76-60 önde tamamladı.
Fenerbahçe Beko, son periyotta rahat bir oyun sergiledi ve karşılaşmayı 100-79 kazandı.
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