Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya),Eduard Udyanskyy (İngiltere),Denis Hadzic (Hırvatistan)

Bahçeşehir Koleji: Jamal 16, Hadi Özdemir 4, Rıdvan Öncel 4, Green 23, Burak Yıldızlı 16, İsmet Akpınar 2, Deniz Kılıçlı, Aldridge 5, Erkan Yılmaz 6, Thomas Akyazılı

PartizanNIS: Mika 19, Codi 22, Zagorac 3, Dangubic 8, Thomas 6, Paige 6, Gordic 7, Velickovic 7, Jankovic 2, Trifunovic 2

1. Periyot: 17-24

Devre: 39-38

3. Periyot: 56-59