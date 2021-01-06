Bahçesaray'da rahatsızlanan gencin imdadına sağlık helikopteri yetişti

Bağırsak perforasyonu geçiren 19 yaşındaki Alişan Aytaç'ı, yakınları Bahçesaray Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanın, burada yapılan müdahalenin ardından helikopter ambulansla Van'a sevk edilmesine karar veren doktorlar, durumu Van'daki sağlık ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından görevlendirilen sağlık helikopteri, Aytaç'ı ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Hasta, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.