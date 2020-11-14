'Bahçemizde' müzikseverlerle buluştu



2019 yılında Yine Özleyeceksem Seni ve Dünya Mavi Bir Top isimli şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Yavuz Ozan Uçar, 2020 yılında Gölgesine Şarkılar ve Nefes Al'ın ardından şimdi de beşinci teklisi Bahçemizde'yi dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Duygusal şarkıda Uçar'a, yine bu yıl içinde ilk teklisini Salman Tin ile beraber çıkaran ''Peri sesli'' genç müzisyen Canan Atay eşlik ediyor...