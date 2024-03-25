Bahçelievler güne yangınla uyandı: 2 yaralı
İstanbul Bahçelievler'de bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, alev ve dumandan etkilenen iki kişi yaralandı.
Bahçelievler'in Merkez Mahallesi Naci Kasım Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, kurtarılan iki kişinin dumandan etkilendiği ve vücudunda yanıklar olduğu tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.