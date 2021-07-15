Bahçelievler'deki petrol istasyonunda alev alan otomobil, yangın tüpüyle söndürüldü

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, iş yerinden evine doğru yola çıkan Abdulvahap Kaya, otomobiline gaz almak için Çobançeşme'deki bir petrol istasyonuna gitti.
İstasyondaki gaz alım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürücünün marşa basmasıyla birdenbire alev alan araca çalışanlar yangın tüpüyle müdahale etti. Sürücü, çalışanların uyarısıyla otomobilden inerken yangın da kısa sürede söndürüldü.
İstasyondan itilerek, çıkartılmak istendiği sırada duman çıkan otomobil, hız kazanarak bir anda kontrolden çıktı. Yolun karşısındaki, Mehmet Yusuf Kartal'a ait araca çarpan otomobil, duvara yöneldi. Otomobil, duvara çarparak, durabildi.
- "Biz, benzinliği kurtarmaya çalıştık"
Sürücü Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istasyonda gaz aldıktan sonra otomobilini çalıştırdığını söyledi.
Bu sırada birden "boom" diye bir ses çıktığını dile getiren Kaya, "Benim bir şeyden haberim yoktu. Baktım alttan ateş çıkıyor. Benzinde çalışan arkadaşlar fark etti. Hemen yangın tüplerine sarıldılar ve yangına müdahale ettik. Aracı istasyondan uzaklaştırdık. Aracı biz yukarıdan aşağıya boşta saldık ki benzinliğe zarar vermesin. Biz, benzinliği kurtarmaya çalıştık. Orada bir şey olsa tamamen savaş alanına dönerdi. Allah'a bin şükür, en azından büyük bir kazayı atlattık." dedi.
Yanan otomobilin çarptığı aracın sahibi Mehmet Yusuf Kartal ise "Ben arabamı park etmiştim. Yanan arabayı petrolden itiyorlar, gelip benim arabama çarpıyor. Çarparak aracı sürüklüyor. Sonra beni çağırdılar, koşa koşa geldim. Gelip zar zor arabamı kurtardım. Arabamda kapı falan her şey gitmiş. Allah korudu, benim arabam yanmadı." diye konuştu.
Görgü tanığı Niyazi Kaya da gaz aldıktan sonra sürücünün marşa bastığını, ardından büyük bir ses çıktığını belirtti.
Kaya, "Arabadan ateş çıkmaya başladı. Sonra petrolden aşağıya kadar iteklediler. Olayı gördük, araba yanıyordu. En son duvara çarparak durabildi." ifadelerini kullandı.
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