Bahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının cenazesi toprağa verildi

Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Mavi'nin (31) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Karaman'a getirildi.

Öğle namazına müteakip Yeşil Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mavi'nin cenazesi, Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

İstanbul'da 1 Kasım'da, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 4. Sokağı'ndaki bir evde çıkan yangında Fatma Mavi'nin (31) cesedinin bulunması üzerine çalışma başlatılmış, maktulün boğulduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Ergin A. ve arkadaşı Ali İlkay S. tutuklanmıştı.