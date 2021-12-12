AA

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerinde Ahmet Kaplan'a tabancayla ateş açan bir kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaplan, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.