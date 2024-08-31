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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 3 kişi, sokakta kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 04:49 Güncelleme: 31.08.2024 - 04:49
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        Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Bahçelievler’de sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

        Saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinden kaçarken, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        Emniyet, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Bahçelievler
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