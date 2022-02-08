Bahçelievler'de kumaş baskı atölyesinde yangın

Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta bulunan dört katlı iş yerinin kumaş baskı atölyesi olarak kullanılan ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.