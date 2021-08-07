Bahçelievler'de kaçak göçmenlere yönelik operasyon: Gözaltılar var

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye giren ve Bahçelievler'de atık kağıt toplayıcılığı yapan başta Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olmak üzere Pakistan ve Bangladeşli kaçak göçmenlere yönelik saat 01.30 sıralarında operasyon yaptı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 75'inci Yıl Polis Merkezi ve Kocasinan Polis Merkezi Amirliği'nde toplanan yüzlerce ekip, önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
YENİBOSNA'DA KATI ATIK TOPLAMA MERKEZİNE BASKIN
Baskın yapılan adreslerden birisi de Yenibosna Merkez Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan katı atık toplama merkezi oldu. Baskın yapılacak adreslerin etrafında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik önlemleri aldı. Polis, bazı göçmenlerin kaçma ihtimaline karşı binaların çevresini kontrol etti. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından ekipler harekete geçti.
Kapıların kilitli olması nedeniyle ekipler, kapılardan tırmanarak içeri girdi. Baskınlar sonucu çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA'nın haberine göre; göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
KAĞIT VE KATI ATIK TOPLANAN ÇEK ÇEKLERE EL KONULDU
İş yerlerinde yapılan aramalarda ise kağıt ve katı atık toplamada kullanılan çok sayıda çek çek bulundu. El konulan çek çekler, belediye işçileri tarafından kamyonlara yüklenerek götürüldü.
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