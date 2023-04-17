Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Bahçelievler'de iş yerine silahlı saldırı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 17.04.2023 - 06:28 | Güncelleme: ABONE OL
Bahçelievler'de iş yerine silahlı saldırı
Bahçelievler'de iş yerine silahlı saldırı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bahçelievler'de kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi Şimşek Sokak'a otomobille gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce sokakta bulunan bir iş yerine ateş açıldı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, saldırganlara karşılık verdi. AA'nın haberine göre polisle çatışan şüpheliler, daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmadı, kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, sokakta 47 boş kovan bulundu. Emniyet tarafından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Motokurye, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı
Motokurye, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Müstakil evde korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Müstakil evde korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.