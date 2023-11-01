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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçelievler'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Bahçelievler'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Bahçelievler'de inşaatta çalışan 42 yaşındaki Batry Rozyyev isimli yabancı uyruklu işçi 5 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:24 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:24
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        İstanbul Bahçelievler'deki olay, Hürriyet Mahallesi, Güngören Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 5 katlı binada yaşandı.

        İddiaya göre yabancı uyruklu Batry Rozyyev (42), binanın çatı kısmında çalıştığı sırada dengisini kaybederek düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rozyyev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Rozyyev'in cenazesi Adli Tıp Morguna götürüldü.

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