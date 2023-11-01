Bahçelievler'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Bahçelievler'de inşaatta çalışan 42 yaşındaki Batry Rozyyev isimli yabancı uyruklu işçi 5 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul Bahçelievler'deki olay, Hürriyet Mahallesi, Güngören Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 5 katlı binada yaşandı.
İddiaya göre yabancı uyruklu Batry Rozyyev (42), binanın çatı kısmında çalıştığı sırada dengisini kaybederek düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rozyyev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Rozyyev'in cenazesi Adli Tıp Morguna götürüldü.