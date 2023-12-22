Bahçelievler'de İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı

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Bahçelievler'de İETT otobüsü ile vakaya giden ambulans kaza yaptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. H.A'nın kullandığı İETT otobüsü, Şirinevler istikametinde seyir halindeyken, kalp krizi vakasına gittiği öğrenilen H.L'nin kullandığı ambulansa çarptı.

DHA'nın aktardığı habere göre; ambulansın kırmızı ışıkta geçtiği ve İETT otobüsünün ambulansı fark etmeyerek çarptığı iddia edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.