Bahçelievler'de husumetli iki grup arasında kavga: 4 yaralı

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişilerin evinin önüne gelen şüpheliler bağırmaya başladı.

Sesleri duyarak aşağıya inen aynı aileden 4 kişi, sokağa gelen kalabalık tarafından feci şekilde darp edildi.

Kavga sonrası saldırganlar havaya silahla ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Çobançeşme Mahallesi Çoruh Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen saldırıda yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme polisleri sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA