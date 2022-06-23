İşten çıkarıldı ortalığı birbirine kattı

İHA

Bahçelievler’de iddiaya göre, işten çıkarıldığı için öfkelenen bir kişi, alkollü bir şekilde evinin balkonuna çıkarak silahıyla rastgele ateş etti. Kendisine tepki gösterenlere hakaretler yağdırarak eline ne geçtiyse fırlatan adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 15. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarıldığı için öfkelenen alkollü bir kişi en üst kattaki evinin balkonuna çıkarak silahıyla rastgele ateş açtı. Saldırgan, kendisine tepki gösteren mahalle sakinlerine ise önce hakaretler yağdırdı sonra da eline ne geçirdiyse fırlatmaya başladı.

ÇOK SAYIDA ARACA ZARAR VERDİ

Alkollü olduğu iddia edilen öfkeli adam evinde bulunan sandalye, terlik, televizyon gibi eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Eşyalar kimseye isabet etmezken çok sayıda araçta hasar oluştu. Aracında hasar oluşan mahalleli, polis merkezine giderek olayla ilgili şikayetçi oldu.

VATANDAŞLARDAN POLİS EKİPLERİNE ALKIŞLI TEŞEKKÜR

Olayı gören mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak çevre güvenliğini sağladı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından, polis özel harekat ekiplerinin gelmesiyle birlikte saldırganın yakalanması için harekete geçti.

Ortalığı birbirine katan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan şahsın yakalanmasının ardından vatandaşlar alkışlarla polis ekiplerine teşekkür etti.