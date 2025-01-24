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        Haberler Gündem İstanbul Bahçelievler'de dehşet! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de dehşet!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de bir e-ticaret firmasının ofisine giren adam kurşun yağdırdı. Vurduğu çalışan acı içinde kıvranırken silahlı saldırgan hiçbir şey olmamış gibi kaçıp uzaklaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 19:40 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:40
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        Bahçelievler'de dehşet!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Bahçelievler'de bir e-ticaret firmasının ofisine giren adam kurşun yağdırdı.

        Vurduğu çalışan acı içinde kıvranırken silahlı saldırgan hiçbir şey olmamış gibi kaçıp uzaklaştı.

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