Çökme sonrası cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul Bahçelievler'de su borusunun patlaması nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı. Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nin altından geçen su borusu, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Yüksek basınçlı su nedeniyle çöken yolda büyük çukur oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin Yenibosna istikametini trafiğe kapattı.

İhbar üzerine İSKİ ekipleri de iş makineleri aracılığıyla çalışma başlattı. Kapanan yol nedeniyle bölgede trafik yoğunlaştı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.