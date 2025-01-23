Bahçelievler'de motosiklete ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Bahçelievler'de seyir halindeki motosiklete silahla ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Soğanlı Mahallesi Setüstü Caddesi'nde, motosikletle ilerleyen A.C. (20) ve C.T'ye (24), kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda, motosikletteki iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.C, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.