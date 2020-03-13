Bahçelievler'de anne ve kızının evlerinde öldürülmesi davasında karar

13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bahçelievler'de yengesi ve yengesinin annesini atkıyla boğarak öldürdükten sonra altın ve paralarını çaldığı iddiasıyla yargılanan Mesut Soymaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Soymaz ile tarafların avukatları katıldı. Bazı müştekiler de duruşmada hazır bulundu.
Söz verilen müştekiler, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Tutuklu sanık Mesut Soymaz ise "Ben bu eylemleri yaparken kendimde değildim, pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Soymaz’ı maktuller Ayşe Soymaz ve Keziban Ercan’ı "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Soymaz’ı "yağma" suçundan da 12 yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme, sanığın suç sonrası ve yargılama sürecindeki davranışlarına göre hakkında takdiri hafifletici sebepler ile cezasından indirim yapılmasını gerektiren bir neden tespit edilmediğine kanaat getirerek, sanığa verilen cezalarda indirim uygulanmamasına hükmetti.
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Mart 2019'da Bahçelievler'deki evlerinde 81 yaşındaki Keziban Ercan ve kızı 53 yaşındaki Ayşe Soymaz'ın ölü bulunduğu belirtilerek, iki kadının da atkı ile boğazlarının sıkıldığı ve ağızlarına çorap ya da bez parçası sokulmak suretiyle boğularak öldürüldüklerinin anlaşıldığı aktarılıyordu.
İddianamede, eve zorla girildiğine dair bir bulgu olmadığının tespit edildiği ve bina girişini gören kamera kayıtlarında sanık Mesut Soymaz'ın araçla olay yerine geldiği belirtiliyordu.
Soymaz'ın 11 Mart 2019'da gözaltına alındığı bildirilen iddianamede, ifadesinde suçunu itiraf eden sanığın, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve "konutta gece vakti yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
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