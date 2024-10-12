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        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler Belediyesi'nden okullara su sebili | Son dakika haberleri

        Bahçelievler Belediyesi, su sebili projesini başlattı

        İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi, su sebili projesini devlet okullarında hayata geçirdi. Pilot uygulama olarak Siyavuşpaşa İlkokulu'nda başlatılan proje ile öğrencilere ücretsiz, temiz ve erişilebilir su hedefleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:10
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        Bahçelievler Belediyesi'nden okullara su sebili
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        İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi'nin devlet okullarındaki su sebili projesi Siyavuşpaşa İlkokulu'nda başlatıldı.

        Proje kapsamında, her okulun katına 2 musluklu arıtmalı su sebilleri yerleştirilecek. Bu şekilde öğrencilere sağlıklı içme suyu sağlanarak, suyun ulaşılabilirliği arttırılacak.

        Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu yüzden, okullarımızda ücretsiz ve temiz içme suyu sağlamak için bu projeyi başlattık. Amacımız çocuklarımızın her an sağlıklı suya erişebilmesi ve su tüketme alışkanlığını küçük yaşta kazanmaları. Projemizi tüm Bahçelievler genelindeki okullarda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

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