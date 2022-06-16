Bahçeli: Sınavların kaldırılacağına inanıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üniversite sınavları başta olmak üzere öğrenci affı gibi konularıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayınladı.

Bahçeli üniversite sınavlarıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum.

Bahçeli'nin mesajlarında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"SINAVLARIN EN BÜYÜĞÜ HAYATIN KENDİSİ"

Türk gençliğine güveniyorum. Strese girmeden, bunalıma düşmeden, YKS’yi bir hayat memat konusu haline getirmeden sabır ve sağduyuyla başarıya ulaşacaklarına, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum. Sınavların en büyüğü ise hayatın bizatihi kendisidir.

"ÖĞRENCİ AFFINI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM"

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerine ara vermek veya eğitimlerini bırakmak zorunda kalanların tekrar okullarına dönüşlerini, yani öğrenci affını gönülden destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.

ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARINA CEVAP

Çoktan seçmeli test sorularına cevap vermek elbette bir aşamaya kadar gereklidir, ama evvelemirde asıl gerekli olan erdem ve akut ihtiyaç milli ve manevi değerlerle bezenmek, birleşmek ve bütünleşmektir. İstikbal hayallerinin gerçeğe dönüşme sırrı da buradadır.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde iki gün boyunca ve oturumlar halinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek her gencimize, her evladımıza öncelikle üstün başarılar diliyorum. Hedefledikleri üniversiteye girmelerini niyaz ediyorum.

"BUGÜNÜN GENCİ YARININ UMUDUDUR"

Samimiyetle paylaşmak isterim ki, Türk gençliği adamlığın, adanmışlığın, ahlakın, aklın, zekanın ve çalışkanlığın bana göre nadide bir simgesidir. Bugünün küçüğü yarının büyüğü, bugünün genci yarınların umududur. Nitekim umutlarımız paha biçilemez servetimizdir.

ADAM GİBİ ADAM OLABİLMEK

En büyük başarı insanın kendisini keşfetmesi, kalp sefası eşliğinde, huzur esenliği refakatinde ilkeli ve inançlı bir hayat nimetine erişmesidir. Başarı, süresi belirlenmiş, oturumlar halinde yapılan bir sınavdan alınacak müessir bir sonuçtan ziyade adam gibi adam olabilmektir.

BAŞARI DİYE KOYULAN ÖLÇÜLER

Dünyanın bu dönemki hal ve gidişatına akıl ve şuur ölçeğinden yaklaştığımızda, maddi başarıların insani gelişmeyle birebir örtüşmediği gerçeğiyle karşılaşmamız mukadderdir. Kaldı ki, başarı diye koyulan ölçülerin insanın ahlaki ve ruhsal ilerleyişiyle çeliştiği de ortadadır.

HAYATA BAKIŞIMIZIN NİRENGİ NOKTASI

Hayatın tek amacı başarılı olmak mıdır? Ya da başarı anlık bir sonuç mudur? Yoksa uzun bir serüven ve sürecin mücadele disiplini midir? Bu sorulara verilecek cevapların niteliği hayata bakışımızın nirengi noktasını, nihai yol haritasını belirleyecektir.

İnsanlığın maruz kaldığı buhran(lar) dikkatle tefsir ve tefrik edildiğinde, hayatın gayesine ilişkin arayış ve özlemleri yeniden ele almanın, hatta bunun hem fikri, hem de siyasi boyutlarını değerlendirip idrak etmenin ne kadar mühim bir ihtiyaç olduğu net olarak görülecektir.

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