Bahçeli: "Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz saygıs

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Bahçeli: "Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz saygısızlıktır" - TBMM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- MHP TMMM Grup Toplantısı- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. (8)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İddia odur ki Rus devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı'yla birlikte heyetinin Putin'in kapısında bekleme anlarını kronometreyle kayda alıp yayınlamış, bu da gündem olmuştur. Zirve toplantılarında benzeri tablolara veya protokol kazalarına istem ve irade dışı elbette tesadüf edilebilecektir. Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Bir alçaklık varsa derhal hem tavzih hem de telafi edilmelidir."