Bahçeli'nin Başdanışmanı Sözlü'nün babası koronaya yenildi

Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün babası Ali Sözlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören Ali Sözlü, dün hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Hüseyin Sözlü, "Babam Ali Sözlü Covid-19 sebebiyle hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 10.30'da Ceyhan Çokçapınar Mezarlığı’na defnedilecek olup, İl Hıfzısıhha kurulunun kararı ile taziye ziyaretleri kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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