Bahçeli'nin Ayasofya yüzüğü

Çimen Çetin ccetin@haberturk.com

Yüzük merakıyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kez Ayasofya'nın siluetinden esinlenerek tasarlanan yüzüğüyle görüldü.

Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptalinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile Ayasofya yeniden cami oldu. Kararı memnuniyetle karşılayan MHP lideri Bahçeli, "Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya’nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır" dedi.

Kararın ardından ilk cuma namazı 24 Temmuz'da kılınacak. Bahçeli, bu tarihi gün öncesinde özel tasarım yüzük yaptırdı. Ayasofya siluetinden esinlenen yüzüğü ile poz veren Bahçeli, Ayasofya Camii'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bahçeli'nin daha önce görülen bir yüzüğünün ön yüzünde kendi adı yazıyor. Yüzüğün içinde ise Tonyukuk'un sözleri...

"Tanrının yardımıyla bu Türk Milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım..."