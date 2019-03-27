27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da halka hitap eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kandil'de hazırlanan meclis aday listeleri halkımıza dayatılmaktadır" diye konuştu. Bahçeli, "Mızrak çuvala sığmıyor, yırtık yama tutmuyor. Atatürk'ün partisi Kandil'den organ nakli yapıyor. Bir gözüyle Pensilvanya'ya diğer gözüyle Kandil'e bakıyor. Hainler silahla yapamadıkları zillet ittifakıyla başarmayı düşünüyorlar. Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin karşı cephesidir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl evet diyecekler. İP'e oy veren kardeşlerim zillete nasıl ortak olacaklar. Zillet ittifakı 5. kol faaliyeti yapıyor. Yazıktır, günahtır" diye konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
İttifakımız Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, safiyetin ve hamiyetin ittifakıdır. Vahşi hesaplara, bir imzayla Kudüs'e, Golan tepelerine bomba fırlatan güçlere karşı milli ve manevi bir ittifaktır. ABD Başkanı 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir. BM kararlarını alenen yok saymıştır. Ortadoğu'daki gerilim ortamın tırmanmasına, çatışmaların gelişmesine taammüden çanak tutmuştur. Trump'ın Golan tepelerini İsrail'e peşkeş çeken imzası hükümsüzdür, hiçbir sonuç doğurmayacaktır. ABD'nin Golan tepeleri kararını şiddetle kınıyorum.
"CUMHUR İTTİFAKI KÖKÜNÜ KURUTACAK, ALAYINI DEVİRECEKTİR"
YPG-PYD'ye terör dolusu silah sevkeden ABD'nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır tehdit altındadır. İttifakımız Cumhurun arzusuyla temellenmiş, Türk milletinin ülkeleriyle bezenmiştir. Cumhur İttifakı Kızıl elmadır, bereketin mihrabı, birliğin temelidir. Köksüzler Cumhur İttifakı'nı kavrayamaz. Zillet çetesi elbetet Cumhur İttifakı'ndan hazzetmez. Hiyanet ve melanet kapımızdadır. Tehdit ne kadar fazla olursa olsun Cumhur İttifakı alayını devirecektir. Bekamıza pusu kuranların kökünü kurutmaya muktedirdir.
"KANDİL'DE HAZIRLANAN LİSTELER MİLLETİMİZE DAYATILMAKTADIR"
Zillet yalandır, aldatmaktır, tavizkârlıktır. Cumhur İttifakı'nın mayası, duruşu, duyuşu, inancı sağlamdır. Adanalıyı hafife alanlar fıtrat değişir sanmasın, geçmişte unutuldu zannetmesin. Çukurova'da Ermeni çetelerini tepeleyen, Fransız işgalcilerine direnen o asil kan Adana'da yaşamaktadır. Albayrağımızı yükseltmek için, şehitlerimize sahip çıkmak için, mukadderatımıza el vermek için, gazilerimizi kucaklamak için, kardeşliğimizi savunmak için, Adanalılar milli şuurla hareket etmektedir. Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır.
"ZİLLET İTTİFAKI BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ YAPMAKTADIR"
Mızrak çuvala sığmıyor, yırtık yama tutmuyor. Atatürk'ün partisi Kandil'den organ nakli yapıyor. Bir gözüyle Pensilvanya'ya diğer gözüyle Kandil'e bakıyor. Hainler silahla yapamadıkları zillet ittifakıyla başarmayı düşünüyorlar. Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin karşı cephesidir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl evet diyecekler. İP'e oy veren kardeşlerim zillete nasıl ortak olacaklar. Zillet ittifakı 5. kol faaliyeti yapıyor. Yazıktır, günahtır.
"31 MART ZAFERİ MÜJDELEMELİDİR"
Ekonomik saldırıların etkisiz hale getirilmesi, dayanışma ruhunun teyid edilmesi için yegane güç Cumhur ittifakıdır. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için bu mecburidir. Türk ve İslam düşmanlarına gün doğmaması 31 Mart zaferi müjdelemelidir. 31 Mart seçimleri varoluşumuzun yani bekamızın seçimidir. 31 Mart Türk milletinin başarısı olmalıdır. 82 milyon elele verip, işbirlikçilerini, ihanet lobilerini, zilleti berbat etmelidir.
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