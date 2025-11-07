Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi
Giriş: 07.11.2025 - 22:33 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:56
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından ATO Congresium Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde buluştu.
Programın ardından Bahçeli, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ