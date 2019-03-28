MHP Lideri Devlet Bahçeli, Mersin'deki vatandaşlara hitap etti. "Kürt kökenli kardeşlerim tuzakları birlikte bozalım" diyen Bahçeli'den bir çağrı da kararsızlara geldi: Haydi gelin bir olalım...

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz işgal ve ihaneti Türkiye'yi yıkmak için planlanmıştı. Milletimize kastedildi. Türkiye çembere alındı. Hain kalkışma sonucunda 251 vatan evladı şehit edildi 1 bin 193 kardeşimiz yaralandı. Gelişmeler arasında Türkiye'nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzümüzü dönemezdik. Muhtemel krizlerin önüne geçmeliydik. Muhtemel darbe hazırlıklarını kaynağında kurutmalıydık. Vakit kaybına tahammül yoktu. Bu ülke için yeminimiz vardı. Kriz ve kaosa karşı el birliği, güç birliği, fikir birliği içinde karşı koymayı kararlaştırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi böyle tesis ve tecelli etti. Zillet ittifakı sistem kargaşası çıkarmak istiyor. Buna tahammül edemeyiz, Mersin bu zillete izin vermez.

"KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİM TUZAKLARI BİRLİKTE BOZALIM"

Cumhur ittifakı tarih yazmaya hazırdır. Türkiye'yi zafere taşımaya ant içmiştir. Tarih ise şehit kanıyla yazılmıştır. Bu eseri çiğnetmeyeceğiz. Andımız aktır, vicdanımız paktır, elbette Mersin yükseklere layıktır. Oyunuzu verin, şer oyununu bozun. Kürt kökenli kardeşlerim tuzakları birlikte bozalım. Türkiye ve Mersin'e şaşı bakan, ters yaklaşan, art niyetle yaklaşan kim varsa CHP'nin, İP'in, HDP'nin yanında duruyor. Biz inançlı kadrolarımızla ittifak kurduk. Korkaklara karşı cesurların ittifakıdır, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin ittifakıdır. Talana ve yalana karşı ahlâkın ittifakıdır.

"KARARSIZIM DİYEN KARDEŞİM HAYDİ GEL BİR OLALIM"

Cumhur İttifakı en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların irfanlı ve inançlı bir ittifakıdır. 'Kararsızım' diyen vatan evladı, haydi bir olalım. Cumhur ittifakında buluşalım.